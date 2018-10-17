مصر تتوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل بـ 3 مليارات دولار

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لإتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأوضحت الوزيرة، في بيان أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البنك الدولي جيم كيم في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وذكرت نصر أنها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد». ونقل البيان عن المديرة الإدارية للبنك الدولي أن «البنك حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية».