«أكاديمية دبي لريادة الأعمال» تطلق الدورة الثانية من برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إطلاق الدورة الثانية من «برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي» المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ويأتي إطلاق البرنامج نظراً للنجاح الذي تحقق من الدورة الأولى من حيث رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز كفاءة الأداء لدى الموظفين العاملين في اقتصادية دبي ومؤسسات إلى جانب الراغبين من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تدريب المرشحين على معايير جائزة دبي للأداء الحكومي في التميز الوظيفي.

ويتضمن البرنامج 6 ورش عمل متنوعة وسلسلة من المحاضرات والبرامج التدريبية.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: تسعى الأكاديمية إلى تطوير قدرات موظفي الدائرة من خلال إطلاق حزمة من البرامج التدريبية التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة والتميز في الحكومة، حيث تهدف النسخة الثانية من برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي والتي ستبدأ منتصف الجاري وحتى مطلع نوفمبر 2018 إلى إكساب الموظفين وكذلك المرشحين في جائزة دبي للأداء الحكومي الخبرة اللازمة لتولي المناصب القيادية المختلفة.