«الفجيرة الوطني» يطلق خدمة «أجيال» المصرفية المخصصة للمواطنين الشباب

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن إطلاق «أجيال» الخدمة المصرفية المخصّصة للمواطنين الشباب، التي بدأت بحملة ترويجية في «مركز الشباب» من خلال تواصل فريق البنك مع المهتمين لعرض مزايا الخدمة.

وجرى تصميم خدمة «أجيال» عقب دراسة مكثفة بالتعاون مع «إيبسوس» عام 2018، التي تناولت احتياجات 107 من الشباب الإماراتيين وخططهم المالية المستقبلية، كما ركّزت الدراسة حصراً على طموحات وتطلّعات الشباب من مواطني الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي في بنك الفجيرة الوطني: «إن بنك الفجيرة الوطني يدرك أهمية القطاع المصرفي ودوره في نجاح جيل الغد عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات التي تساعدهم في تحقيق طموحاتهم.

حيث تواصلنا مباشرةً مع الشباب من مواطني دولة الإمارات بهدف تطوير خدمة «أجيال»، ما أتاح لنا فهم الحاجة إلى تسريع الإلمام بالشؤون المالية وتشجيع ثقافة الادخار والمساعدة على تحقيق الاستقلال المادي، فقد تم تصميم خدمتنا الجديدة لمنح الشباب منصة تخوّلهم الانطلاق من قاعدة مالية متينة وتساعدهم على التخطيط لمستقبلهم».