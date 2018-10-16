«دانة غاز» تخفض صكوكها إلى 397 مليون دولار بحلول أكتوبر 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، إن شركته، التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيسياً لها، تعتزم خفض صكوكها إلى 397 مليون دولار بحلول أكتوبر 2019.

وأضاف المبيضين في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»: أن حجم صكوك الشركة الحالي يبلغ نحو 431 مليون دولار ومن المقرر تخفيضه بمقدار 34 مليون دولار إلى 397 مليوناً بحسب هيكل الصكوك الجديد.

وتوصلت «دانة غاز» في أغسطس الماضي إلى اتفاق لإعادة تمويل صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار عن طريق إصدار صكوك بقيمة 530 مليون دولار بنسبة ربح 4%، ولمدة 3 سنوات تستحق في أكتوبر 2020.

وأشار المبيضين إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بخفض حجم صكوكها سترتفع نسبة المرابحة (الفائدة) من 4% حالياً إلى 6%، مشيراً إلى أن خفض الصكوك قد يكون عن طريق إعادة الشراء أو دفعة مباشرة إلى حملة الصكوك وفقاً لظروف السوق.

كانت «دانة غاز» أعلنت في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، عن إعادة شراء ما قيمته 99 مليون دولار من صكوك «دلتا النيل» للصكوك المحدودة، التابعة للشركة، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الصكوك سيتم إعادتها إلى «بنك نيويورك ميلون» وكيل الدفع الرئيسي، وذلك بهدف إلغائها.

وبينت الشركة، وفق الإفصاح، أنه بعد إلغاء الصكوك التي تم إعادة شرائها، سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك «دلتا النيل» إلى حدود 431 مليون دولار.

وأغلق سهم «دانة غاز» أمس مستقراً دون تغيير عند 1.14 درهم بعد تداول 55.19 مليون سهم بقيمة 63.37 مليون درهم من خلال 66 صفقة، مع تصدره النشاط في سوق أبوظبي بالقيم والكميات.