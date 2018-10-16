استقرار الأسواق المحلية رغم استمرار تقلبات البورصات العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استقرت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس على الرغم من استمرار التقلبات التي تشهدها البورصات العالمية تحت وطأة عدة تحديات يأتي في صدارتها الحروب التجارية وارتفاع عائدات السندات الأميركية والتباطؤ في الصين والخروج البريطاني والخلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.03% متخلياً عن مكاسبه الصباحية ليغلق عند 2713 نقطة، مع تباين المؤشرات، حيث ارتفع البنوك والنقل والتأمين والسلع والخدمات، مقابل انخفاض العقار والاستثمار، بينما زاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04% إلى 4932.86 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

ووصلت سيولة الأسواق الكلية إلى 419.2 مليون درهم، منها 207 ملايين في دبي، و212.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 366.67 مليون سهم، موزعة بواقع 243 مليوناً في دبي، و123.67 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 4228 صفقة.

البنوك

فى دبي، صعد قطاع البنوك بنسبة 0.1% مع ارتفاع دبي الإسلامي 0.19% واستقرار الإمارات دبي الوطني من دون تغيير، وزاد قطاع النقل بنسبة 1.3% مع ارتفاع العربية للطيران 0.53% وأرامكس و1.28% والخليج للملاحة 5.37%.

في المقابل، نزل قطاع العقار بنسبة 0.14% مع هبوط إعمار العقارية 0.21% وداماك 2.08% في مقابل ارتفاع دريك آند سكل 4.05% وديار 1.65% وإعمار للتطوير 0.98% وإعمار مولز 0.56%، كما هبط قطاع الاستثمار 2.03% نتيجة هبوط دبي للاستثمار 2.41% وسوق دبي المالي 1.58%.

وهيمن سهم سلامة للتأمين على التداولات بسيولة 57.4 مليون درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية مستقطباً نحو 25 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات 17 مليون درهم. وكان سهم سلامة للتأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.45%، فيما كان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.75%.

العقار

وصعد سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.68% نتيجة ارتفاع سهم إشراق 5.18% ورأس الخيمة العقارية 1.48%، فيما استقر الدار عند إغلاقه السابق، وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.67% بدعم صعود سهم طاقة 0.91% وأدنوك للتوزيع 2.25%.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.15% نتيجة انخفاض أبوظبي التجاري 1.29% مقابل استقرار أبوظبي الأول، فيما هبط قطاع الاتصالات 0.36% مع نزول سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وانتزع سهم دانة غاز صدارة التداولات بسيولة 63.4 مليون درهم، ثم سهم بنك أبوظبي الأول مستقطباً نحو 51 مليون درهم، تلاه سهم إشراق بسيولة 27.15 مليون درهم. وكان سهم جلفار في صدارة الرابحين بنسبة 10%، فيما كان سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض الأكثر تراجعاً بنحو 10%.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء أمس بصافي استثمار 96 مليون درهم، منها 84 مليوناً للمواطنين، و12.4 مليوناً للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 69 مليون درهم، منها 83 مليوناً للخليجيين، و13.4 مليوناً للأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 55 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 28 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 55 مليوناً، فيما مالوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 28 مليوناً.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية إلى ضرورة الحرص على تضمين أوامر الشراء أو البيع التي يصدرها المستثمر لشركة الوساطة للبيانات الأساسية للأمر، المتمثلة في التاريخ ووقت التسليم ونوع الورقة المالية وعددها وسعرها ومدة صلاحية الأمر.

* إفصاحات

قامت شركة شعاع كابيتال أمس بشراء نحو 8.8 ملايين سهم بسعر 1.07 درهم للسهم الواحد، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، فيما تبلغ الأسهم المتبقية 95.99 مليون سهم.

- قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية عقد اجتماع بمقرها الرئيس بدبي الاثنين 22 أكتوبر لمناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

أعلن سوق دبي المالي عن توزيع شركة النعيم القابضة للاستثمارات أسهم منحة ناتجة عن زيادة رأس مالها وذلك بواقع سهم لكل 10 أسهم وإيداعها في حسابات المساهمين.

دعت شركة «أسمنت رأس الخيمة» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 25 أكتوبر الجاري للنظر في خفض رأس المال من 559.02 مليون درهم إلى 503.118 ملايين عن طريق إلغاء 55.902 مليون سهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم (6) المتعلقة برأس المال.

أعلنت شركة «عُمان والإمارات للاستثمار القابضة» تحقيق أرباح بنحو 1.7 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بخسارة بلغت 1.19 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.