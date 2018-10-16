«الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة» تنال جائزة شركاء التوطين

المصدر: دبي- البيان

حصلت «شركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة»، على «جائزة نـادي شركـاء التوطيـن»، التي تخولها دخول الفئة البلاتينية الأرقى ضمن فئات النادي.

وقامت فريدة عبدالله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم هذه الجائزة.

ويقدم «نادي شركاء التوطين» امتيازات وحوافز وخدمات خاصة للمؤسسات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين بناءً على تصنيفاتها ضمن الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية. وعملت الشركة جاهدة على مرّ السنوات لتحقيق هدفها بتنمية المهارات بين أفراد مجتمع الإمارات، ولاقت جهودها العديد من التكريمات التي مكنتها من حصد جوائزٍ مرموقة.