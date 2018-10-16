«إيه. تي كيرني»: الإمارات رائدة عالمياً في التقنيات الرقمية

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت مؤسسة «إيه. تي كيرني» الأميركية للاستشارات الإدارية الإمارات بأنها رائدة عالمياً في الاستفادة من تطبيقات التقنية الرقمية الحديثة.

ونشرت المؤسسة تقريراً عن التنافسية في مجال التقنيات الرقمية، وأفادت فيه بأن الإمارات قطعت شوطاً في هذا المجال، وضربت مثالاً على ذلك بكون الإمارات أول دولة خارج الولايات المتحدة، تتبنى تقنية التصنيع المضاف، وتعلن عن إنشاء مصنع صغير يعتمد على التقنيات الرقمية في التصنيع.

وكان ذلك في مارس من العام الماضي، حينما أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن إنشاء أول مصنع صغير، بالتعاون مع شركة «جنرال إلكتريك أديتيف»، التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» العالمية الشهيرة.

كما تطرق تقرير «إيه. تي كيرني» إلى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فذكر أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى تبني هذه التقنية. وأضاف التقرير أن الإمارات تعتزم أن تتحول إلى مركز عالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد. وذكر التقرير أن دبي تحديداً، أعلنت عن استراتيجية للطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تهدف لأن تصبح 25 % من مباني الإمارات مطبوعة باستخدام هذه التقنية بحلول عام 2030، كما تشترط طباعة نسبة 25 % على الأقل من أي بناية يبدأ إنشاؤها، اعتباراً من العام المقبل 2019.