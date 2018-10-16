«سايج»: تأثير كبير لضريبة القيمة المضافة على المحاسبة

المصدر: دبي- البيان

أكد منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية وخدمات ما قبل البيع في شركة سايج الشرق الأوسط، أن نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد له أثر بالغ على عمليات المحاسبة وإعداد التقارير للمشاريع والشركات. وأوضح أن المتطلبات الصارمة للإبلاغ وحفظ السجلات، وفق ما حددته الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، تشير إلى أن إجراء العمليات المحاسبية المناسبة ضروري لتحقيق الامتثال.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة المحاسبية المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة لا يجب أن تكون مكلفة؛ فهناك منتجات سحابية قليلة التكلفة مثل «البرنامج كخدمة» وهي متوفرة لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة. ويمكن للبرنامج أيضاً أن يساعد المشاريع على إدارة الإقرارات الضريبية والتقارير والتعديلات والمدفوعات والمبالغ المستردة بسهولة.

وقال إنه يجب على الشركات أيضاً إدراك أن ضريبة القيمة المضافة ليست تكلفة إضافية بالنسبة لهم، فهم مجرد وكلاء تحصيل نيابةً عن الحكومة. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إلى 12 مليار درهم في السنة الأولى وحدها. وهذا الدخل يعاد استثماره مرة أخرى في البلاد. وإن تنفيذ الأنظمة المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة سيساعد بلا شك على زيادة كفاءة الأعمال.

ولفت إلى أن تكاليف إضافية غير ضرورية يمكن أن تتحملها الشركات عند دفع ضريبة القيمة المضافة باستخدام البطاقة الائتمانية، فهذه الطريقة تفرض رسوم معالجة بقيمة 3 إلى 5 % تُضاف إلى نسبة 5% الخاصة بالضريبة . وهكذا تصبح قيمة الضريبة أعلى بكثير. لذا يتعين على أصحاب الشركات أن يسجلوا في خدمة الدرهم الإلكتروني أو عبر خدمة GIBAN التي أطلقتها أخيراً الهيئة الاتحادية للضرائب.