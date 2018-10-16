«سيبسا»: لا إدراج للأسهم بالأسواق المالية في الوقت الراهن

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «سيبسا» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أنها لن تمضي قدماً بإدراج أسهمها في أسواق المال في إسبانيا؛ بورصات مدريد وبرشلونة وبلباو وفالنسيا، وذلك في الوقت الراهن نظراً لأن ظروف السوق غير مواتية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»، وعضو لجنة الاستثمار فيها: تعد «سيبسا» شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، وكانت دائماً ولا تزال، جزءاً مهماً وقيِّماً من المحفظة الاستثمارية لشركة «مبادلة»، كما أنها تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في إسبانيا.

ورغم التدهور الكبير في أوضاع السوق، إلا أن ما لمسناه من المستثمرين المحتملين، قد عزز من ثقتنا في جدوى الاستثمار في «سيبسا»، وما تمتلكه هذه الشركة من مزايا قوية. وباعتبار «مبادلة» مستثمراً طويل الأمد، فإننا سننظر في العودة إلى السوق متى رأينا أن الظروف مواتية لذلك.

و«سيبسا» شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولديها عمليات تنتشر عبر 5 قارات و20 دولة. وتمتلك «مبادلة» الشركة بالكامل، وترتبط معها بعلاقة شراكة تمتد إلى 30 عاماً، حيث كانت من المساهمين النشطين منذ أول استثمار فيها عام 1988 حتى باتت المالك الوحيد لـها عام 2011 حين استحوذت على كل الحصص المتبقية وسحبت أسهمها من التداول.