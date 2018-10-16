المستهلكون في الإمارات يدعمون المجتمعات الذكية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «جونيبر نتوركس»، الشركة المتخصصة في مجال الشبكات المؤتمتة والقابلة للتطوير والأمان، عن دراسة جديدة للسوق، أجرتها مع YouGov، الشركة المتخصصة في أبحاث السوق.

وأظهرت الدراسة أن المستهلكين يضعون إمكانات مثل قابلية التشغيل البيني قبل التقدم التكنولوجي، مثل شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والأتمتة، عندما يتعلق الأمر بالعوامل الرئيسية التي ستدعم تمكين «المجتمعات الذكية».

وكشف الاستبيان الذي أُجري على الإنترنت لأكثر من 2000 شخص بالغ يعيشون في دولة الإمارات، أن مزودي الخدمات والسلطات المحلية هم العمود الفقري لتمكين المجتمعات الذكية وتأمينها وتعليمها. ويسلط البحث الضوء على وجود توقعات عالية للفوائد المحتملة التي يمكن للمجتمعات الذكية تقديمها.