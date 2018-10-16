دراسة بيع حصة في جيمس للتعليم

المصدر: دبي - أشرف رفيق`

تدرس شركة بلاكستون ومستثمرون آخرون في شركة جيمس للتعليم، بيع حصة نسبتها 25% من الأسهم، عقب وضع خطة لطرح أولي عام، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر.

يدرس صندوق الفجر المحدود وشركة ممتلكات البحرينية الاستثمارية السيادية ومجموعة فاركي أيضاً بيع جزء من أو كل ما يملكون في المجموعة التعليمية في صفقة يمكن أن تجعل القيمة السوقية للمجموعة 4 مليارات دولار، وفق ما قالته المصادر. وتوقعت المصادر أن يعين المستثمرون بنك كريدي سويس ومورجان ستانلي لتوفير الاستشارات في صفقة البيع. وأضافت المصادر أن عملية البيع الرسمية لم تبدأ بعد، كما أن المستثمرين يمكن أن يقرروا الاحتفاظ بحصصهم.