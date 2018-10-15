مخاوف الأسواق العالمية تواصل الضغط على الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت الأسواق المحلية تراجعها في تعاملات أمس مقتفية أثر خسائر الأسواق الخليجية مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي والحروب التجارية والزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة. وانخفض السوق السعودي بنسبة 3.51% والكويتي 1.45% والبحريني 0.02% بينما ارتفع السوق العُماني وحيداً بنسبة 0.17%.

وهبطت الأسهم المحلية على إثر ضغوط بيعية استهدفت أسهم البنوك والعقار، حيث لم يرتفع في السوقين سوى 4 أسهم فقط مع بقاء السيولة عند مستوياتها الخجولة دون حاجز 350 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.5% بعد أن نجح في تعويض جزء كبير من خسائره، ليغلق عند 2713.93 نقطة متأثراً بتراجع العقار والاستثمار والنقل والبنوك والسلع والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.74% إلى 4931.13 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 320 مليون درهم، منها 244.3 مليون درهم في دبي، و75.7 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 298.3 مليون سهم موزعة بواقع 277.1 مليون سهم في دبي، و21.2 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4080 صفقة.

العقار

وتراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.6% مع تراجع سهم إعمار العقارية 2.46% وأرابتك 1.69% وداماك 1.03% وديار 0.47% وإعمار للتطوير 0.58% وإعمار مولز 1.1%، فيما صعد «دريك آند سكل» و«الاتحاد العقارية» بنحو 2.3% و1.21% على التوالي.

وزاد وتيرة الهبوط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.62% مع تراجع دبي الإسلامي 1.9% والإمارات دبي الوطني 1.62%، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 2.7% نتيجة انخفاض دبي للاستثمار 3.49% وسوق دبي المالي 0.67%، ونزل قطاع النقل 1.47% بفعل تراجع العربية للطيران 1.36% وأرامكس 1.52% والخليج للملاحة 1.66%.

وهيمن سهم سلامة للتأمين على التداولات بسيولة 66.3 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 28.86 مليون درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية مستقطباً نحو 23.56 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة سهم تكافل الإمارات بنسبة 7.19%، فيما كانت حقوق اكتتاب مصرف عجمان الأكثر تراجعاً بنسبة 33.33%.

البنوك

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.16% مع تراجع سهمي أبوظبي الأول 0.96% وأبوظبي التجاري 1.9%، فيما هبط قطاع العقار بنسبة 0.41% بعد نزول سهم الدار 0.59% فيما ارتفع إشراق 1.4%.

وانخفض قطاع الطاقة 1.78% مع هبوط سهم دانة غاز 0.87% وأدنوك للتوزيع 3.48% وطاقة 2.65%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات 0.36% بعد ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وتصدر سهم أبوظبي التجاري التداولات بنحو 18.14 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 17.4 مليونا، ثم سهم أبوظبي الأول بتداولات بقيمة 16 مليونا. وسجل سهم رأس الخيمة للإسمنت الأبيض أكثر نسبة ارتفاع بنحو 13.38%، فيما كان بنك الاستثمار الأكثر تراجعاً بنسبة 10%.

الأجانب

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 26.4 مليون درهم، منها 15.9 مليوناً للأجانب، و4.8 ملايين للخليجيين، و5.6 ملايين للعرب، فيما مال المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 26.4 مليونا محصلة شراء.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي 6.3 ملايين منها 3.4 ملايين في أبوظبي، و2.82 مليون في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي 6.3 ملايين .

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات دريك آند سكل وأبوظبي الأول وشعاع كابيتال ودانة غاز، فيما تركزت المبيعات على أسهم شركات دبي الإسلامي وسلامة للتأمين وأدنوك للتوزيع وديار للتطوير.

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