الأجانب يواصلون اقتناص الفرص في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استمرت مشتريات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية.

والتي دفعت غالبية المستثمرين الأجانب لتسييل استثماراتهم في كل أسواق العالم.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون خلال الأسبوع نحو الشراء بصافي استثمار 50 مليون درهم منها 43 مليون درهم للأجانب و7 ملايين درهم للمواطنين في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 50 مليون درهم منها 684 ألف درهم للعرب و49.3 مليون درهم للخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «سلامة للتأمين» و«أبوظبي الأول» و«دريك آند سكل» و«إعمار العقارية» و«دي إكس بي»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع» و«بنك دبي الإسلامي» و«ديار للتطوير» و«إعمار مولز».

وبحسب المسح، تباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مالو نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 24.2 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 38 مليون درهم.