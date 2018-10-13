اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وبتسوانا

المصدر: بالي - البيان

ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي بدأت أعمالها صباح أمس ولمدة 3 أيام في بالي، بإندونيسيا.

وضم وفد الدولة في عضويته يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من المختصين في كل من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية بتسوانا، التي وقعها عن الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير، وعن جانب جمهورية بتسوانا او. كي. ماتمبو وزير المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين.

وشارك الطاير والوفد المرافق له في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، كما افتتح حفل استقبال البنوك الإماراتية الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية.

ملفات

وأكد عبيد الطاير أهمية تمثيل دولة الإمارات في هذه الاجتماعات لمباحثة المواضيع والملفات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي وعملية التنمية والتطوير المستدامين، إلى جانب دور هذه الاجتماعات في فتح قنوات لتبادل الخبرات والاجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأيضاً توطيد العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة.

وقال: «تشكل هذه الاجتماعات منصة مهمة للتباحث حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العالمي، وفي مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي، والسياسات المالية والنقدية، وسبل تحقيق نمو شامل للحد من الفقر، وذلك عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية، وتنفيذ الإصلاحات في القطاع المالي العالمي، لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والارتقاء بأداء الاقتصادات الناشئة».

حماية

وأضاف الطاير قائلاً: «تعمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وتساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، فضلاً عن تشجيع تبادل السلع والخدمات وتيسير حركة رؤوس الأموال».

وأكد التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، التي من أهم بنودها تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق الشفافية وتبادل المعلومات.

علاقات

والتقى الطاير على هامش الاجتماعات السنوية وزير المالية الباكستاني أسد عمر، حيث تم مناقشة سبل توطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز الاستثمار. وتعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لباكستان، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3.3 مليارات دولار في عام 2015.

فيما أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في باكستان، وشملت استثماراتها مجالات الاتصالات والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وقطاع النفط والغاز.

وتعمل حالياً أكثر من 26 شركة إماراتية في باكستان، وهناك توجه نحو استكشاف قطاعات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. ووقعت كل من الإمارات وباكستان أكثر من 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاقيات تجنب ازدواجية الضرائب وترويج وحماية الاستثمارات الثنائية إلى جانب اتفاقيات قضائية وسياسية وتجارية وثقافية.

شراكة

واجتمع الطاير أيضاً، مع أولي ماورر نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية في سويسرا، وذلك لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتحضير للحوار الإماراتي السويسري المزمع عقده خلال العام المقبل، وخاصة في ظل التطور والازدهار الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

3.195

وصل حجم الاستثمارات السويسرية في الدولة إلى 3.195 مليارات دولار في 2016، كما تعتبر سويسرا من أبرز الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات في أوروبا، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 13.3 مليار دولار في 2016، بنسبة نمو تقدر بنحو 26% عن العام الأسبق، وتعد دولة الإمارات أكبر سوق للواردات السويسرية خليجياً بقيمة تصل إلى أكثر من 18 مليار درهم سنوياً.