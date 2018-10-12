سوق أبوظبي العالمي عضو مؤسس في تحالف المراكز المالية الدولية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن انضمامه كعضو مؤسس وعالمي للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، والذي يضم في عضويته 11 مركزاً مالياً دولياً ويستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم الابتكار وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز فرص عابرة للحدود ذات منفعة متبادلة في مختلف الأسواق.

وتلعب المراكز المالية دوراً حيوياً في دعم التطورات الجارية والنمو الاقتصادي المستدام من خلال توفيرها الهيكل الأساسي للاستثمار والادخار وبدوره سيركز التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، باعتباره كياناً موحداً، على مشاريع تتضمن بيانات عن المراكز المالية وإسهاماتها المالية في مجال الاستثمار والهياكل الأساسية الخضراء .

بالإضافة إلى التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية ودور المراكز المالية في تمويل الاقتصاد.

مبادرات جديدة

وباعتباره عضواً مؤسساً في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، قدم سوق أبوظبي العالمي سلسلة من المبادرات الجديدة تتراوح بين الأطر التنظيمية للابتكار والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهياكل الشركات والاستثمارات الجذابة، والتعاون عبر الحدود في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز الخبرة المالية والمعرفة بما يلبي احتياجات الأسواق في المستقبل.

وتتضمن المبادرات التي تركز على القطاع المالي الإطار التنظيمي الشامل والمختبر التنظيمي.

حيث يوفر بيئة مُنَظمَة للشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم مع عملاء حقيقيين في أبوظبي ودولة الإمارات.

البيئة الرقمية

كما تتضمن المبادرات البيئة الرقمية وهي مبادرة «البيئة الرقمية لسوق أبوظبي العالمي»، وهي منصة رقمية جديدة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية عرض منتجاتها المبتكرة للاختبار من جانب رواد وخبراء القطاع المالي بتفاعل مباشر من الهيئة المنظمة. وستمكن «البيئة الرقمية» المؤسسات والشركات الناشئة من التواصل وتبادل البيانات، والحلول، والأفكار والرؤى بما يساهم في تسريع وتيرة نشر وتبني الحلول الرقمية.

وتتيح البيئة الرقمية لسوق أبوظبي العالمي منصة رقمية متكاملة ومفتوحة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية لتسهيل عمليات اختبار وتبني المنتجات والخدمات المالية الرقمية المبتكرة التي تعود بالفائدة على القطاع المالي في المنطقة.

ويمتلك السوق الرقمي القدرة اللازمة لتمكين التواصل الفعال عبر الحدود مع المراكز العالمية الأخرى للتكنولوجيا المالية. وتتماشى هذه المبادرة بشكل متكامل مع نهج إمارة أبوظبي في دعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

شبكة أسيان

وفي إطار التزامه المستمر بتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، سيعمل سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع شبكة أسيان للابتكار المالي للاستفادة من منصة «إيه بي آي إكس» العالمية لجمع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن منصة رقمية متكاملة تدعم واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

يشار إلى أن التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية قد انطلق أول أكتوبر من قبل أحد عشر مركزاً مالياً هي: سوق أبوظبي العالمي وهيئة مركز أستانا المالي الدولي ونادي التمويل البلجيكي ومركز بوسان الدولي للترويج المالي، بيبا وهيئة مدينة الدار البيضاء المالية وفرانكفورت الرئيسية للتمويل ولوكسمبورغ للتمويل وموسكو: منتدى المركز التحليلي وعُمان: هيئة السوق المالية وباريس يوروبليس وتورونتو المالية الدولية.