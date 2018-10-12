الأسواق المحلية تتراجع تحت وطأة خسائر البورصات العالمية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، مقتفية أثر الخسائر التي تكبدتها البورصات العالمية وأسواق النفط في الوقت الذي أثارت فيه المخاوف، بشأن ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأميركية عمليات بيع واسعة حول العالم للأصول عالية المخاطر.

وامتدت التراجعات إلى كافة الأسواق في المنطقة العربية مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً وعزوفهم عن الشراء، ليهبط سوق السعودية بنسبة 3.89%، ومصر 2.8%، والكويت 0.51%، ومسقط 0.42%، والبحرين 0.36% والأردن 0.04%.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.93% أو ما يعادل 46.76 نقطة إلى 4967.77 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والاستثمار والطاقة، فيما نزل سوق دبي بنحو 55.3 نقطة أو ما نسبته 1.97% ليبلغ مستوي 2755.32 نقطة مع نزول أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

ووصلت السيولة الكلية في السوق المحلية إلى 430.35 مليون درهم موزعة بواقع 253.6 مليوناً في دبي و176.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 326.9 مليون سهم منها 284.2 مليوناً في دبي و42.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4350 نقطة.

مخاوف

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية وكافة أسواق المنطقة تأثرت أمس بحالة من الهلع والخوف بعد خسائر وتراجعات الأسواق الأميركية بعد أن سجل مؤشر داو جونز أكبر خسائر يومية في 8 أشهر، كذلك سجل مؤشر ناسداك أكبر منذ ما يزيد على عامين بسبب توقعات الفيدرالي الأميركي باستمرار رفع الفوائد وكذلك تصريحات رئيس البنك الدولي عن توقعاته بتباطؤ الاقتصاد العالمي متخوفاً من الأوضاع التجارية.

وأضاف البريقي لـ«البيان الاقتصادي»: تزامنت هذه التراجعات مع انخفاض النفط والأسواق الأوروبية والآسيوية وهو ما أثر بشكل كبير على المعنويات خصوصاً أن الأسواق المالية تتأثر عكسياً مع ارتفاع أسعار الفوائد.

مبيناً أن هذه الأنباء العالمية السلبية تأتي في وقت تشهد فيه أسواقنا المحلية انطلاق موسم النتائج الفصلية مع إعلان بنك دبي الإسلامي عن نتائج قوية، وهو ما نتوقع مع أن يحد قلق المستثمرين ويؤدي إلى بث الطمأنينة والصفة في نفوس المتعاملين.

العقار

وهبط سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.39% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 2.4% و«إعمار للتطوير» 1.72% و«إعمار مولز» 1.09% و«دريك آند سكل» 4.69% و«داماك» 4.43% و«ديار للتطوير» 3.39% و«أرابتك» 2.73% و«الاتحاد العقارية» 0.75%.

كما هبط قطاع البنوك بنسبة 1.99% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.87% و«الإمارات دبي الوطني» 2.43%، فيما نزل قطاع الاستثمار مضغوطاً بهبوط سهم «دبي للاستثمار» 2.83% و«سوق دبي المالي» 1.11% و«شعاع كابيتال» 1.87%.

وهيمن سهم «سلامة للتأمين» على النشاط بسيولة 61.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 42.5 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 21.14 مليوناً وكان سهم «الاستشارات المالية الدولية» في مقدمة الرابحين بنسبة 11.72% فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.11%.

البنوك

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.04% مع انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.08% و«بنك أبوظبي التجاري» 1.38% و«بنك الاتحاد الوطني» 2.44% و«بنك الشارقة» 0.91% و«الشارقة الإسلامي» 0.84% و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%.

كما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.96% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 0.88%، مع انخفاض سهم «الدار» 1.16% و«منازل» 2.93% وارتفاع «إشراق» 0.53%.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.45% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.29% و«طاقة» 0.88% واستقرار «دانة غاز».

وانتزع «أبوظبي الأول» صدارة التداولات بنحو 92.7 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 21.9 مليون درهم، تلاه «الاتحاد الوطني»، مستقطباً سيولة بنحو 15.9 مليون درهم. ولم يرتفع سوى 3 أسهم تصدرها «الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 1%، فيما كان سهم «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.56%.

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.42% إلى 3217.37 نقطة بعد تداول 2.26 مليون سهم بقيمة 8.75 ملايين دولار من خلال 191 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات.

* إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة «بنك دبي التجاري» في 17 الجاري لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

أعلن «بنك الاستثمار» تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً انعقاده يوم الأحد القادم إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر لمناقشة أمور تتعلق بأعمال البنك.

كشفت شركة «أسمنت الخليج»، أن شركة «الخير الوطنية» للأسهم والعقارات لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة «ليبرتي هاوس» بشأن بيع حصتها في أسهم الأولي وبناء عليه تم إلغاء المفاوضات.

يعقد مجلس إدارة شركة «سلامة» للتأمين اجتماعاً في 15 الجاري لمراجعة الأداء المالي للشركة من بداية العام 2018.

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن شراء 716.255 ألف سهم من أسهمها في جلسة الأربعاء الماضي بسعر 1.063 درهم كمتوسط سعر الشراء ليتبقى بذلك للشراء حسب موافقة الهيئة نحو 105.78 ملايين سهم.

ذكرت شركة الاستشارات المالية الدولية، إن شركتها التابعة «الأولي» للتأمين التكافلي تلقت عرضاً لشراء الحصة المملوكة لها بنسبة 35% من شركة «نيوفا سيجورتا»، علماً أن هذا العرض مشروط بإجراء الدراسات النافية للجهالة.