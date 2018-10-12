تسوية بـ 40 مليون دولار بين «المشرق» والخدمات المالية في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق أمس عن قبول أمر الموافقة مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك بشأن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فرع نيويورك للامتثال لبرامج قانون السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال وبعض التطبيقات المتعلقة ببرنامج الجزاءات المفروضة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي تم تحديدها من قِبل الجهات التنظيمية خلال الفحص الذي أجري في العامين 2016 و2017.

ولم يحدد أمر الموافقة أي انتهاك متعمد. وبموجب أمر القبول، وافق بنك المشرق على دفع مبلغ وقدره 40 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية كتسوية. وأثنت الدائرة على اهتمام المشرق الواضح والتزامه بمعالجة المسائل والملاحظات التي تم تناولها فيه، من خلال تخصيص موارد مالية ومؤسسية ملحوظة لتعزيز وظيفة الامتثال في فرع نيويورك.