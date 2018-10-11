«المصرف» يطلق حملة ترويجية لتشجيع الادخار

المصدر: دبي- البيان

اعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»عن إطلاق حملة «ادخر واربح الذهب» والتـي تهدف إلى تشجيع عملائه علـى الادخار.

تقدم الحملـة التي تستمـر لغاية 28 فبرايـر 2019 للعملاء51 فرصة لربح سبائك ذهبية يصل مجموعها إلى 1.5 كيلوغرام من الذهب. وقال طلال المزروعي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات: إننا في المصرف ملتزمون دائماً بتقديم المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المالية لعملائنا وتساهم بتشجيعهم على الادخار، ويأتي إطلاق الحملة الجديدة انسجاماً مع سياسية المصرف التي تستهدف تشجيع أسلوب الادخار حيث تُتيح لعملائنا الفوز بسبائك ذهبية يصل مجموعها إلى 1.5 كيلوغرام من الذهب، بالإضافة إلى الحصول على أفضل العوائد على مدخراتهم. إننا على ثقة بأن هذا هو الوقت المناسب لعملائنا للبدء في الادخار.