منصة (Liv.) تكشف عن توجه الشباب المعاصر للادخار

المصدر: دبي- البيان

كشفت Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن عادات الادخار السائدة بين الشباب من جيل الألفية في دولة الإمارات.

وحتى تاريخه، بلغ عدد عملاء Liv. الذين وضعوا أهدافاً مالية عدة آلاف، نصفهم ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً، الأمر الذي يؤكد على ميول شباب جيل الألفية إلى الادخار بقدر أقرانهم الأكبر سناً، بينما اتضح أن الشابات أكثر ميولاً إلى الادخار بنسبة 70% مقارنة بالشباب.

وقال الدكتور طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: يتيح لنا استعراض توجهات العملاء في «حساب الهدف» فرصة استنتاج أولويات ومسؤوليات الشباب في دولة الإمارات ، الذين أثبتوا قدرتهم على إدراك أهمية الادخار لتحقيق أهدافهم على المديين القصير والبعيد.