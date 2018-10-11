2 مليون زيارة لـ«دبي باركس آند ريزورتس» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة «دي إكس بي انترتينمنتس» عن استقطاب وجهة المنتزهات الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 1.96 مليون زيارة خلال الأشهر التسعة من العام 2018، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

استمرار النمو في أعداد الزيارات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر يتبع النمو المستدام في الفترات الثلاث الأخيرة، واستقطبت دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 501 ألف زيارة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بـ 479 ألف زيارة خلال الربع الثالث من العام الماضي. كما شهد أغسطس تحقيق أداء إيجابي، وذلك بالاستفادة من إجازات العيد، وشهد سبتمبر انخفاضاً في الأداء تزامناً مع بدء موسم العودة إلى المدارس. ويتماشى أداء الربع الثالث مع التوقعات الذي تعكس تأثير موسمية الأعمال على أداء الزيارات.

ووصل معدل الإشغال في فندق لابيتا إلى 59% في أول تسعة أشهر من العام 2018، شاهداً تحسناً مهماً مقارنة بتحقيق معدل إشغال نسبته 30% خلال نفس الفترة من العام السابق.

قال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمنتس: «يسرنا أن نتقدم وفق الخطة الاستراتيجية بالتواصل مع استمرار دبي باركس آند ريزورتس في بناء مكانتها وجهة رائدة للمنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط. شهد معدل نمو الزيارات في الأشهر التسعة الأولى من العام زيادة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق على الرغم من التباطؤ الموسمي المتوقع في الربع الثالث، وحقق فندق لابيتا معدل إشغال جيداً حيث وصل إلى 59% في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بمعدل إشغال نسبته 30% في العام الماضي، ومع دخولنا الربع الرابع من العام نحن متفائلون باستمرارنا في تحقيق نمو إيجابي».

وخلال فترة الربع الثالث من العام 2018، فاز منتزه موشنجيت دبي بأفضل منتزه ترفيهي في دولة الإمارات كما فازت حديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتر بارك بجائزة أفضل حديقة ألعاب مائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حفل جوائز «Time Out Kids» للعام 2018.