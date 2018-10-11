تعاون مع «إعمار» في حلول تمويل حصرية للعملاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار للتطوير» أمس عن شراكة مع «بنك دبي الإسلامي»، لتقديم برنامج تمويل سكني حصري، يضمن قيمة مضافة لعملاء «إعمار»، ويقدم برنامج التمويل السكني قيمة استثنائية للمستثمرين، ويعتبر الأول من نوعه في السوق حالياً، بفضل سهولة الاستفادة من مزاياه مع إمكانية تحقيق عائدات قد تصل إلى 10% عوائد على الاستثمار.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية في دبي حضور كل من أميت جاين، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة «إعمار العقارية»، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

ومن خلال برنامج التمويل السكني الجديد، أصبح امتلاك منزل عالمي المستوى في مجمعات «إعمار» المتكاملة ذات التصاميم الأنيقة أسهل من أي وقت مضى. ويقدم برنامج التمويل العديد من المزايا للعملاء، الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة من فترة تمويل أطول تصل إلى 25 سنة، من دون أي تكاليف خلال السنوات الخمس الأولى. ويستفيد المستثمرون والمستخدمون النهائيون من معدل إيبور لمدة 3 أشهر مع هامش بنسبة 1% متوفر طوال مدة الرهن، إضافة إلى الإعفاء من رسوم المعاملات والتقييم والتسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال بدر حارب، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار للتطوير»: «تعتبر شراكتنا مع «بنك دبي الإسلامي» الأولى من نوعها على الإطلاق من حيث القيمة التي توفرها للعملاء، ونحن في «إعمار» ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل قيمة ممكنة، وكلنا ثقة بأن هذا العرض سيوفر لهم عوائد كبيرة على استثمارهم في أحد منازل «إعمار» في دبي».

وقال الدكتور عدنان شلوان: «لطالما كانت «إعمار» رائدة تطوير المجمعات المتكاملة بتصميمها الراقي في دبي على مر السنين، ولطالما كان التركيز الأساسي على مر السنين يستند على معرفة ما يريده متعاملينا وتصميم المنتجات والعروض حسب حاجاتهم، ومبادرة التمويل السكني هذه مع «إعمار» تعد خطوة أخرى من شأنها أن تساعدنا في الحفاظ على مكانة وميزة بنك دبي الإسلامي في القطاع».