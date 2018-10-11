معهد المحاسبين القانونيين الهندي بدبي يعيد هيكلة إدارته

المصدر: دبي - البيان

اختار معهد المحاسبين القانونيين الهندي فرع دبي لجنة إدارة جديدة لعام 2018-2019 برئاسة المحاسب القانوني محمود بانجارا، وقد ضمت اللجنة المُشكلة أنيش مهتا نائباً لرئيس مجلس الإدارة، نوراني سوبرامانيان ساندار أميناً للسر، ودارماجان باتري أميناً للصندوق، كما اختار الفرع أنوراج تشاتورفيدي وسمروتي بريمامريت ميشرا وسانجيثا نهار ومانوج أجاروال وجاي باركاش أجاروال أعضاء تنفيذيين بلجنة الإدارة.

وعلى هامش المناسبة، عقب محمود بانجارا رئيس الفرع بقوله «نسعى لاجتذاب أفضل المتحدثين المهنيين والرموز والخبراء التقنيين لمشاركة خبراتهم ونقل معرفتهم. ونفخر بأننا إحدى الجهات المحاسبية الرائدة في موطننا وعلى الصعيد العالمي وذلك لمساهماتنا في مجالات التعليم والتطوير المهني ومراعاة المعايير المحاسبية والأخلاقية ومعايير التدقيق».

كما ذكر أنيش مهتا نائب رئيس مجلس إدارة الفرع «أن الفرع يستهدف اغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تفرضها البيئة ذات الطبيعة المتغيرة».

وستعمل اللجنة الجديدة على تنظيم العديد من ورش العمل والدورات لأعضائها بغية مساعدة المحاسبين القانونيين المهنيين ليصبحوا قادة على الصعيد العالمي وإعدادهم للقيادة بعد حلول عام 2020.