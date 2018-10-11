تعاون بين دائرة السياحة وسوق أبوظبي العالمي لدعم الجمعيات غير الربحية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وسلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي، أمس مذكرة تعاون حول تطوير بيئة العمل المتكاملة وبحث الجهود المشتركة لدعم عمل الجمعيات المهنية والتجارية والمؤسسات الغير ربحية العاملة في أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

ووفقاً لبنود الاتفاقية ستقوم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتفعيل سبل التعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية بما يضمن توافق الأهداف المحددة، وطرح عروض متكاملة للجمعيات ذات الصلة في ما يتعلق بمرافق المؤتمرات، والفنادق، والخدمات اللوجستية، وإجراءات إصدار التأشيرات لضيوف الفعاليات وغيرها من الخدمات التي تعزز عمل هذا القطاع.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية اليوم مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي جزءاً مهماً من جهودنا وخططنا المستمرة لتعزيز الاقتصاد السياحي في دولة الإمارات. وتدعم هذه الاتفاقية عملنا المتواصل لتعزيز مكانة الدولة حاضنة عالمية لأعلى المعايير السياحية».

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «تمكننا شراكتنا الجديدة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من تطوير بيئة عمل متكاملة وبناء مجتمع شامل يدعم قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويعزز نمو الجمعيات المهنية والتجارية المؤسسة في أبوظبي والمنطقة».