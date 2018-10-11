سوق دبي يصعد بأكبر وتيرة في أسبوعين بمكاسب 3.3 مليارات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربح سوق دبي ما يناهز 3.3 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، ما دفع المؤشر لتجاوز حاجز 2800 نقطة مسجلاً أكبر صعود يومي منذ أسبوعين، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو طفيف جراء تراجع أسهم «أبوظبي الأول» و«الدار».

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.18%، وهي أكبر مكاسب يومية منذ 27 سبتمبر الماضي، ليستقر عند 2810.63 نقاط، بدعم أسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.12% ليغلق عند 5014.52 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 281.65 مليون درهم، منها 150.15 مليوناً في دبي، و131.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 242.8 مليون سهم، موزعة بواقع 216.3 مليوناً في دبي، و26.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3166 صفقة.

العقار

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.93% بعد صعود إعمار العقارية 2.46% وداماك 3.57% وإعمار للتطوير 0.77% وإعمار مولز 2.22%، فيما هبط دريك آند سكل 2.6% والاتحاد العقارية 1.33% وديار للتطوير 0.67% وأرابتك 0.54%.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.19% مع صعود الإمارات دبي الوطني 2.49% ودبي الإسلامي 0.19%، فيما زاد قطاع النقل بنسبة 0.92% بعد ارتفاع سهم أرامكس 2% مقابل تراجع العربية للطيران 0.1% والخليج للملاحة 0.96%، وزاد أيضاً قطاع التأمين بنسبة 1.18% مع أمان 4.81% ودار التكافل 0.67% وسلامة 2.09%. في المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.4% مع تراجع دبي للاستثمار 0.56%، ورغم ارتفاع سوق دبي المالي 0.22%. وهيمن سهم سلامة للتأمين على النشاط بسيولة 26 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 20.3 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي مستقطباً سيولة بنحو 17.5 مليون درهم.

البنوك

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.18% بضغط انخفاض أبوظبي الأول 0.27%، في مقابل ارتفاع أبوظبي التجاري 0.13% والاتحاد الوطني 0.41%، كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.5% بعد انخفاض الدار العقارية 0.58% وإشراق 1.56%.

وانتزع أبوظبي الأول صدارة النشاط بسيولة 79.6 مليون درهم، ثم سهم اتصالات مستقطباً نحو 12.14 مليون درهم، تلاه سهم أدنوك للتوزيع بتداولات 7 ملايين درهم فقط، وصعد سهم ريم للاستثمار بالحد الأعلى للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاعه 14.9%، فيما كان سهم إشراق الأكثر انخفاضاً.

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.45% إلى 3263.67 نقطة بعد تداول 277.55 ألف سهم بقيمة 4.15 ملايين دولار من خلال 75 عملية، وفي سوق المشتقات انخفضت عقود الدار العقارية 0.58% فيما تراجعت عقود أدنوك للتوزيع 0.85%.

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