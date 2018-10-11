12.1 % نمو أرباح «دبي الإسلامي» إلى3.7 مليارات في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى3.7 مليارات درهم، بزيادة 12.1% على أساس سنوي، حيث جاء الأداء التشغيلي القوي نتيجة النمو المستدام للميزانية العمومية وضبط التكاليف.

وارتفع إجمالي الدخل 13.6% إلى 8.5 مليارات درهم، وزادت الميزانية العمومية 7.4% إلى 222.8 مليار درهم، كما ارتفع صافي التمويل واستثمارات الصكوك إلى173.1 مليار درهم، بزيادة 10.0% مقارنة بـ 157.3 مليار درهم نهاية 2017.

وارتفع إجمالي الموجودات إلى 222.8 مليار درهم بزيادة 7.4% مقارنة مع 207.3 مليارات نهاية 2017، وواصل معدل التكلفة إلى الدخل مساره التنازلي ليصل إلى 29.0%، مقارنة بـ 30.7% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل 13.6% إلى 8.532 ملايين درهم مقارنة بـ 7.510 ملايين في الفترة نفسها من 2017، ووصل صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.15%، محافظاً على أعلى نطاق للتوجه هذا العام.

وحافظ معدل التمويلات غير العاملة على نسبة 3.3%، وارتفع معدل تغطية المخصصات إلى 121% فيما وصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 155%، ما يشير إلى توفر سيولة ثانوية قوية في الميزانية العمومية.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: إن البنك يحافظ على معدل نمو قوي لميزانيته العمومية بنسبة 7.4% للأشهر التسعة الأولى مدعوماً بإدارة جيدة لضبط التكاليف، ما أسهم في تحقيق نمو قوي للأرباح.

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