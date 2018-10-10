«أبوظبي الوطنية للتأمين» تعزز منظومتها بخدمات «الاتحاد للمعلومات»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن البدء باستخدام خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، تعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في دولة الإمارات.

قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يأتي استخدام خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تماشياً مع أهداف أبوظبي الوطنية للتأمين التي تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الائتمانية للشركة.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية: بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، تستفيد العديد من المؤسسات غير المالية من التقرير والتقييم الائتماني التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى الخدمات المبتكرة الأخرى لإدارة المخاطر الائتمانية.