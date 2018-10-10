«هيرميس» تتوقع اكتتابات أولية نشطة بالإمارات مطلع 2019

المصدر: دبي - عمرو عادل

رسمت المجموعة المالية هيرميس، صورة متفائلة لنشاط الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات مطلع العام المقبل، متوقعة أن تشهد الأسواق المالية المحلية زيادة في إدراجات أسهم الشركات بما يزيد من زخم السيولة.

وقال محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة، في مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في مقرها بدبي أمس، إنه يأمل أن تشهد الأسواق المالية الإماراتية نشاطاً قوياً للطروحات الأولية، مشيراً إلى أن صفقات الاكتتابات المرتقبة تبدو واعدة حيث تخطط عدة شركات لطرح أسهمها للاكتتاب العام ولكن في انتظار التوقيت المناسب.

وأوضح أن الأسواق المالية بحاجة إلى طرحين إلى 3 طروحات صغيرة الحجم بين 200 إلى 300 مليون دولار قبل إتمام طرح من الحجم الكبير، مضيفاً أن الاكتتابات الأخيرة لشركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» أواخر العام الماضي شهدت نجاحاً ملحوظاً، حيث تعتبر أضخم الطروحات في غضون السنوات العشر الماضية.

وأكد أهمية دخول قطاعات جديدة إلى أسواق الأسهم مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات بما يساعد على زيادة عمق الأسواق وتنويع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين.

ولفت إلى وجود إقبال من جانب شركات إماراتية لإتمام عمليات استحواذ خارج الدولة في قطاعات الأغذية والتجزئة.

وذكر مصطفى جاد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج في هيرميس :أن الشركة نفذت سلسلة صفقات رأس المال بلغت 7 صفقات بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وذلك في 5 أسواق مختلفة، آخرها إتمام الطرح العام لشركة ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط بقيمة 52 مليون دولار وصفقة بيع 17% من أسهم «هيومن سوفت القابضة» في الكويت بقيمة 226 مليون دولار.