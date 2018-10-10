منظومة لحماية المستثمرين في أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت هيئة الأوراق المالية عن مسودة وثيقة حقوق المستثمر في سوق المال تمهيداً لإطلاق نقاش بين مؤسسات ومجتمع السوق للتعريف بالسلوك الأمثل المُتوقع تقديمه من مزودي الخدمات قبل اعتمادها وإطلاقها.

وأعلنت أن طرح الوثيقة يعكس المبادئ الأساسية التي تتبناها في الممارسات التي تفرضها وتتوقعها من الشركات المرخصة للتعامل مع المستثمرين وتشمل المنتجات والخدمات شركات الوساطة والتداول وإدارة الاستثمار والأبحاث وغيرها.

وتضم الوثيقة 20 حقاً للمستثمر لتمكينه من مطالبة الأشخاص المرخصين الذين يقدمون لهم خدمات أو منتجات مالية الالتزام بالمحافظة على هذه الحقوق وزيادة الثقة في التعامل بين المستثمرين والشركات المرخصة وضمان مستوى عال من النزاهة والثقة في أسواق الأسهم.