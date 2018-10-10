مشتريات الأجانب تُربح الأسهم 2.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم ما يناهز 2.1 مليار درهم في ختام جلسة أمس مدعومة بمشتريات انتقائية للأجانب على الرغم من ضعف مستويات السيولة مع هبوطها إلى 182 مليون درهم في ظل سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لانطلاق ماراثون النتائج الفصلية للشركات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.12% ليغلق مستقراً عند 2777.82 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 5020.52 نقطة بدعم ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

وتراجعت السيولة الكلية في السوقين إلى 181.96 مليون درهم، موزعة بواقع 100.36 مليون في دبي، و81.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 100.6 مليون سهم، منها 79.2 مليوناً في دبي، و21.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2427 صفقة.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق تحركت أمس بشكل إيجابي ومتماسك مع استمرار الترقب لنتائج الشركات والمتوقع أن تكون إيجابية ما سيدعم الرؤية الإيجابية للأسواق بالتزامن مع صعود أسعار النفط لمستويات جديدة.

وأضاف دياب لـــــ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق في حاجة إلى محفزات بما يؤسس لمرحلة جديدة ويساعد على جذب سيولة إضافية.

العقار

وقاد العقار ارتفاع سوق دبي مع صعود القطاع 0.4% بدعم صعود إعمار العقارية 0.83% وإعمار للتطوير 0.19% وأرابتك 1.1% والاتحاد العقارية 1.05% ودريك آند سكل 0.48%، أيضاً زاد قطاع البنوك 0.1% مع ارتفاع دبي الإسلامي 0.19% فيما استقر سهم الإمارات دبي الوطني.

بينما تراجع قطاع الاستثمار 0.4% مع هبوط دبي للاستثمار 0.56% مقابل صعود سوق دبي المالي بنسبة 0.1%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.31% مع انخفاض أرامكس 2.68% والخليج للملاحة 0.32%، بينما استقر العربية للطيران.

البنوك

وفي أبوظبي، كانت القيادة لقطاع البنوك بعد صعوده بنسبة 0.37% مع ارتفاع سهم أبوظبي الأول 0.41% وأبوظبي التجاري 0.88%، كما صعد قطاع العقار مع ارتفاع الدار العقارية 1.17%، وتراجع إشراق 0.17%. كذلك ارتفع قطاع الاتصالات 0.36% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.48% مع ارتفاع دانة غاز 0.87% وأدنوك للتوزيع 0.43%.

وحل أبوظبي الأول في الصدارة بتداولات 39.34 مليون درهم، تلاه سهم الدار العقارية بسيولة 10.47 ملايين درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 10 ملايين درهم، وصعد سهم ريم للاستثمار بالحد الأعلى 14.92%، فيما كان سهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات الأكثر تراجعاً بنحو 9.89%.

%0.28

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3249.13 نقطة رابحاً أكثر من 9 نقاط بعد التداول على 217.3 ألف سهم بقيمة 3.6 ملايين دولار من خلال 145 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات تذكر.

* إفصاحات

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن استقالة عبدالله فريد القرق عضو مجلس الإدارة، وسيقوم المجلس بانتخاب عضو جديد في أول اجتماع مقبل.

كرّمت غرفة دبي شركة دي إكس بي إنترتينمنتس المالكة لدبي باركس آند ريزوتس بعلامة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المرموقة.

عيّنت شركة كويت القابضة حامد محمد العيبان عضواً ممثلاً لها بمجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) المدرجة ببورصتي دبي والكويت، وذلك بعد استقالة طلال جاسم البحري من المنصب ذاته.

يعقد مجلس إدارة «بنك الاستثمار» اجتماعاً في 14 الجاري لمناقشة أمور تتعلق بأعمال البنك.

أكدت شركة «ريم للاستثمار» عدم وجود أي أخبار ذات صلة أو مستجدات تتعلق بالشركة أو شركاتها التابعة تسببت في زيادة سعر السهم في السوق، وبينت الشركة أن أرباحها في النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 248.72 مليون درهم.

أعلن «بنك الفجيرة الوطني» عن تحويل سندات الشق الأول بقيمة 500 مليون درهم إلى 175.43 مليون سهم عادي مع معامل تحويل يساوي 2.85 لكل سند، ليرتفع إجمالي عدد الأسهم العادية للبنك إلى 1.644 مليار سهم عادي من 1.469 مليار سهم.