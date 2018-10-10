شراكة بين نور بنك ومجموعة جميرا لإطلاق مكافآت للعملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلن نور بنك، أمس، عن بدء شراكة شاملة مع مجموعة جميرا لإطلاق مجموعة من المكافآت المميزة لعملاء نور بنك.

وفي إطار هذه الشراكة، سيحصل عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك على عضوية مجانية في برنامج ولاء العملاء «جميرا سيريوس» تتيح لهم الاستفادة من مجموعة تجارب وامتيازات حصرية ضمن منشآت مجموعة جميرا الواسعة حول العالم.

وقال جون إيسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «تأتي شراكتنا مع مجموعة جميرا لتقديم هذه العروض الجذابة في إطار جهودنا الرامية لتوفير خدمات القيمة المضافة التي تثري خبرات عملائنا وتجاربهم. ويتيح هذا التعاون لعملاء نور بنك فرصة الاستفادة من العروض والمزايا التي تقدمها منافذ جميرا في مختلف أنحاء العالم».

وقال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «تتيح شراكتنا مع نور بنك تمكين المجموعة من الوصول إلى جمهور جديد، وهي خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية لبرنامج جميرا سيريوس».