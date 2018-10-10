30.7 % إلى 48.6 % نمواً في أسعار «الإيبور» 2018

قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» بين 30.7% و48.6% على مختلف الآجال منذ بداية العام وفقاً لما أظهره تحليل لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وتعد المستويات - التي بلغتها أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك - الأعلى منذ سنوات، الأمر الذي انعكس على أسعار الفائدة على الودائع والقروض للجهاز المصرفي بشكل عام.

ويتألف سعر الإيبور «أي سعر الفائدة ما بين بنوك الإمارات» من الأسعار المعلنة اليومية لأكبر البنوك العاملة في الدولة على أساس متوسط سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك لإقراض أموال مضمونة إلى بنوك أخرى في سوق الدرهم المالي بالجملة والمعلن من المصرف المركزي.

وحسب الإحصاءات ارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل عام 30.7% بعدما زاد من 257 نقطة أساس في ديسمبر 2017 إلى 336 نقطة أساس في 8 أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 شهور فقد نمت 45% تقريباً مرتفعة من 206 نقاط أساس إلى 299 نقطة أساس خلال فترة الرصد ذاتها. وتأتي الزيادة المتواصلة لأسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم «الإيبور» مواكبة للارتفاعات على أسعار الفائدة التي أقرت على الدولار من قبل الفيدرالي الأميركي أكثر من مرة خلال العام الجاري. أبوظبي - وام