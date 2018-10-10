البنك العربي ينال 14 جائزة عالمية من «غلوبال فاينانس»

المصدر: دبي - البيان

منحت مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة ومقرها نيويورك البنك العربي أخيراً 14 جائزة عالمية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر منطقة الشرق الأوسط للعام 2018.

وذلك بفضل خدماته المصرفية المتطورة لقطاعي الشركات والأفراد. وقد تم اختيار البنك من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي.

بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة. ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك كذلك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في كل من فلسطين ومصر، وجائزة البنك الأكثر تميزاً في الخدمات الرقمية (أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات) في كل من البحرين ولبنان.

وعلى مستوى المنطقة حاز البنك العربي على جائزة أفضل تصميم موقع إلكتروني، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة للعام 2018.