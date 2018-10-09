اليوم آخر موعد للاكتتاب في أسهم «أبوظبي الإسلامي» الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

نوه مصرف أبوظبي الإسلامي، لمساهميه إلى أن اليوم 9 أكتوبر هو آخر موعد للاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله ضمن برنامج إصدار حقوق الأولوية البالغة قيمته مليار درهم، على أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة بعد أسبوع من التاريخ المذكور في يوم 16 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الإطار، بإمكان حاملي حقوق الأولوية من عملاء المصرف الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بالمصرف. كما يمكن لجميع حاملي الحقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة عبر تعبئة استمارة الاكتتاب وتسليمها إلى أحد الفروع الـ46 المشاركة لمصرف أبوظبي الإسلامي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، أو من خلال زيارة فرع أيٍّ من المصارف العاملة في الدولة والاكتتاب عبر نظام تحويل الأموال.

وفي جميع الحالات، يجب أن يتوفر لدى المكتتب رقم مستثمر وطني بالإضافة إلى جميع الوثائق الأخرى المطلوبة. ويجب على الراغبين بالاكتتاب سداد قيمة الأسهم التي سيكتتبون بها إما عبر الخصم المباشر من حساباتهم لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أو من خلال الشيكات المُصدَّقة أو عبر نظام تحويل الأموال المعتمد في الدولة.

ويبلغ سعر إصدار الأسهم الجديدة 2.16 درهم للسهم الواحد، وهي عبارة عن القيمة الاسمية للسهم الواحد والبالغة درهماً واحداً، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1.16 درهم للسهم الواحد، ما يمثل خصماً بنسبة 45٪ على سعر تداول سهم المصرف حسب تاريخ 25 يوليو 2018.

ويهدف المصرف من خلال برنامج زيادة رأس المال إلى دعم مسيرة نموه المستمرة وتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة مع تلبية المتطلبات التنظيمية في الوقت نفسه. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن نجاحه في إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار لدعم الشق الأول من رأس المال.

وهي صكوك متوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي. وتم تحديد التسعير الأولي لهذا الإصدار الذي يأتي في إطار خطط المصرف الرامية إلى زيادة رأس ماله، عند معدل ربح يبلغ 7.125%، وتمت تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات في حين تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.