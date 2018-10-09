سوق أبوظبي يتجاوز حاجز 5 آلاف بمكاسب 190 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ عاود سوق أبوظبي تجاوز حاجز 5 آلاف نقطة مجدداً بمكاسب سوقية تخطت 190 مليون درهم مدعوما من «أبوظبي الأول»، فيما هبط سوق دبي بضغط من أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.26% ليستقر عند 5003 نقاط، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة، فيما انخفض سوق دبي 0.56% ليصل إلى مستوى 2774.62 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 291.3 مليون درهم، منها 166 مليوناً في دبي، و125.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 198.5 مليون سهم، موزعة بواقع 162.3 مليوناً في دبي، و36.25 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3370 صفقة.

البنوك

وجاء صعود سوق أبوظبي بدعم ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.54% بفضل مكاسب أبوظبي الأول بنسبة 1.09% والاتحاد الوطني 0.41%، في مقابل تراجع أبوظبي التجاري 1.98%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.14% مع صعود سهم طاقة 0.88% واستقرار أدنوك للتوزيع ودانة غاز.

في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.48% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما انخفض قطاع العقار بنسبة 0.4% مع تراجع الدار 0.58%، ومقابل ارتفاع إشراق 1.94%.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على التداولات بسيولة بلغت 30 مليون درهم، وتلاه سهم ريم للاستثمار بتداولات بقيمة 23 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة بقيمة 19.4 مليون درهم، وتصدر سهم أغذية الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 11.51% إلى 4.07 دراهم، فيما كان سهم البنك التجاري الدولي الأكثر تراجعاً بنسبة 9.52% ليغلق عند 0.57 درهم.

العقار

وفى دبي، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.6% مع انخفاض إعمار العقارية 0.41% ودريك آند سكل 1.9% وأرابتك 2.67% وداماك 1.5% وإعمار للتطوير 0.19% وإعمار مولز 0.55% والاتحاد العقارية 0.59%.

فيما ارتفع ديار وحيداً بنسبة 0.45%. كما هبط قطاع البنوك 0.73% بعد تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.6%، فيما استقر دبي الإسلامي دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار 2.2% مع تراجع دبي للاستثمار 2.72%.

الأجانب

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 17.85 مليون درهم، منها 2.5 مليون للأجانب، و15.35 مليوناً للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 17.85 مليون درهم، منها 916 ألفاً للعرب، و16.93 مليوناً للمواطنين.

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