«الإمارات الإسلامي» يتيح لمتعامليه كسب 125 ألف ميل «سكاي واردز»

المصدر: دبي- البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي» حملة جديدة تتيح لحاملي بطاقات «سكاي واردز» و«سيغنتشر و»إنفينيت«الائتمانية فرصة الحصول على أميال سكاي واردز إضافية.

ويمكن للمتعاملين كسب حتى 125 ألف ميل سكاي واردز، حيث إن هذه الأميال الإضافية ستكون وفقاً لمعدلات إنفاقهم الشهري، بالإضافة إلى الأميال الترحيبية والتي تصل حتى 45 ألف ميل.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في«الإمارات الإسلامي»:«يعد الإنفاق على السفر من أعلى فئات الإنفاق باستخدام البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا تأتي الشهرة الواسعة التي اكتسبتها بطاقاتنا الائتمانية (سكاي ورادز) بفضل ما تقدمه من قيمة استثنائية ومكافآت مجزية للمتعاملين، ونهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى مواصلة تعزيز حصتنا في السوق».