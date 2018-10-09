«موارد للصرافة» تفتتح فرعاً بمنطقة المحيصنة في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل عصر أول من أمس الفرع الجديد لـ «موارد للصرافة» بمنطقة المحيصنة بدبي.

ويأتي هذا الاختيار للفرع بمقره الجديد في إطار الهيكلة الجديدة التي تنتهجها موارد للصرافة ضمن خططها التوسعية المستقبلية خلال الفترة من 2019 - 2020، استعداداً للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والديموجرافي المصاحبة لمعرض إكسبو 2020، وحضر حفل الافتتاح أحمد علي بن حيدر مدير عام شركة «موارد للصرافة» وجمع كبير من الجمهور وموظفي المجموعة.

وقال محمد النعيمي إن تحديد المواقع الجديدة المقترحة لافتتاح فروع جديدة، يخضع لمنهجية وسياسة نتبعها بموارد تتطلب تواجد شركات الصرافة في المناطق ذات الكثافة السكانية والعمالية.

مشيراً إلى أن هذا النهج يعد جزءاً رئيسياً ضمن عملية التخطيط للتوسع المستقبلي، وذلك بهدف تغطية الطلب المتوقع على أعمال الصرافة في هذه المناطق، فضلاً عن استفادة القطاع من التوسع في نظام حماية الأجور والذي تلعب شركات الصرافة دوراً كبيراً فيه.

خطط جديدة

وأشار النعيمي إلى أن (موارد للصرافة) تعكف حالياً على إعداد خطط جديدة للتوسع خلال السنوات المقبلة، تتضمن تحديد المواقع الجديدة المقترحة لافتتاح فروع جديدة، فضلا عن التعرف على الاحتياجات المستقبلية للتوظيف ورصد الاستثمارات المطلوبة، لتغطية هذه التوسعات معرباً عن تفاؤله الكبير بمستقبل قطاع الصرافة والتحويل المالي في الدولة خلال السنوات المقبلة.

وفي ذات السياق قال أحمد بن حيدر مدير عام شركة «موارد للصرافة»، إن تواجد (موارد للصرافة) في المناطق ذات الكثافة السكانية والعمالية يعد جزءاً رئيسياً ضمن خططنا المستقبلية، مؤكداً الالتزام بتعليمات المصرف المركزي والشروط التي يجب أن تتوفر لدى شركات الصرافة الراغبة في التوسع.

مؤكداً على أن هذا النمو السريع يشجع شركات الصرافة ويدفع «موارد للصرافة» على التوسع وافتتاح فروع جديدة لها، كاشفاً عن توسعة شبكتها بافتتاح فرعين لها سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك استجابة للطلب المتزايد على صرف العملات والتحويلات المالية.