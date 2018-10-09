«إنترتراست» تفتتح مكتبها في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

افتتحت شركة «إنترتراست Intertrust» المتخصصة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الإدارية المتخصصة للعملاء العاملين والمستثمرين في بيئات الأعمال الدولية، أمس، مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

سيقوم المكتب الجديد في أبوظبي بتوسيع تواجد إنترتراست الحالي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الإدارية المتخصصة في المنطقة.

وتنشط شركة إنترتراست في الإمارات منذ أكثر من 17 عامًا وتقدم خدماتها لعدد متنامٍ من الشركات متعددة الجنسيات في دول الخليج. وسيتيح مكتب أبوظبي بقيادة مديرها العام باتريشيا هارت فان روينجن لعملاء إنترتراست إمكانية التكامل السلس مع الإطار التنظيمي المستقل والرفيع المستوى لسوق أبوظبي العالمي ومجموعة متنوعة من الهياكل القانونية بما في ذلك نظام الشركات ذات الأغراض الخاصة.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل: «نرحب بـ إنترتراست) في مجتمعنا من الشركات وسعيدون باختيارهم لسوق أبوظبي العالمي كمنصة لتوسيع حضورهم العالمي. فباعتباره مركزًا رائدًا للمال والأعمال يلتزم سوق أبوظبي العالمي بنظامه البيئي المفتوح والمبتكر والكفوؤ الذي يدعم أعضاءه في تحقيق النجاح».

وقال إتش بي فان أسيلت، الرئيس التجاري لشركة إنترتراست: «نحن سعداء بتوسيع حضورنا في الإمارات من خلال فتح مكتبنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي. فبعد تواجدنا القوي في مركز دبي المالي العالمي، يسعدنا أن نرسخ من التزامنا بالمنطقة من جديد. وقد أظهر العملاء وشركاء الأعمال على حد سواء شهية قوية لهيكلة أصولهم باستخدام نظام سوق أبوظبي العالمي».