«نتورك إنترناشيونال» تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أن شركة «نتورك إنترناشيونال»، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وذكر البنك في بيان له على سوق دبي المالي أمس، أن قرار الطرح يأتي ضمن عدد من الخيارات الاستراتيجية التي تدرسها الشركة، لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت «نتورك إنترناشيونال» أو مساهموها سيقومون بإجراء أي من هذه المعاملات.

وأوضح أنه في حال قررت الشركة المضي قدماً في التنفيذ، فسيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب وفقاً للقوانين والأنظمة السارية والمعمول بها.

وتأسست «نتورك إنترناشيونال» في عام 1994، ويمتلك الإمارات دبي الوطني الآن حصة أغلبية، تبلغ نسبتها 51% من الشركة التي تعد الأكبر في مجال معالجة المدفوعات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك شركتا الاستثمار المباشر «واربيرج بينكوس» و«جنرال أتلانتك» الحصة الباقية.

وتقدم نتورك إنترناشيونال خدماتها لأكثر من 70 ألف تاجر شريك و200 مؤسسة مالية في 55 دولة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في تقرير لها الشهر الماضي أن ملاك شركة نتورك إنترناشيونال يعملون مع بنكي الاستثمار ايفركور وسيتي بشأن طرح عام أولي. ونقلت عن أحد المصادر أن الطرح العام الأولي سيكون إدراجاً مزدوجاً في لندن ودبي أو إدراجاً منفرداً في أي من الموقعين، وأنه من المرجح تنفيذ الطرح العام الأولي في الربع الثاني من 2019 قبل الصيف. دبي - البيان