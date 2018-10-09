«إندوسويز»: دمج البنوك في الإمارات إيجابي ويعزّز المؤسسات المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد تقرير حديث صادر عن شركة «إندوسويز ويلث مانجمنت» للاستثمار وإدارة الثروات أن الاتجاه الذي بدأ في دولة الإمارات أخيراً بدمج البنوك يعد اتجاهاً إيجابياً بصفة أساسية، ومن شأنه تعزيز قدرات المؤسسات المالية بالدولة فيما يتعلق بملاءتها المالية، وقدرتها على منح القروض وأدائها الاقتصادي بصفة عمة، كونه يخفف الضغط عليها فيما يتعلق بكلفة التمويل.

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه أيضاً يساعد بنوك الدولة في زيادة مبيعاتها وتوسيع قاعدة إيراداتها. وعلاوة على ذلك، فسيساعد الاتجاه إلى الدمج على تحسين مستوى الجودة في النظام المصرفي بالدولة، والذي بات يعاني ازدحاماً مفرطاً.

وقال عابد حنيف، كبير محللي الائتمان لدى «إندوسويز ويلث مانجمنت» في تقارير صحفية: «بالنظر إلى طبيعة سوق الإمارات، نرى أن دمج مصارف الدولة سيحسن أداءها من خلال رفع قدرتها على التسعير وخفض كلفة التمويل».

يذكر أن المصارف في الإمارات تشهد حالياً موجة من الاندماج فيما بينها، يصفها المراقبون بـأنها الرابعة من نوعها في التاريخ المصرفي الإماراتي.