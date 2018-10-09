تداول حقوق الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال «مصرف عجمان» غداً

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال «مصرف عجمان»، اعتباراً من غدٍ الأربعاء 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 24 أكتوبر الجاري.

ويتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لمستثمرين آخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال البنك. وتعتبر حقوق الاكتتاب أدوات مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

يتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وسوف تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.

وسوف يتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وبرمز تداول (AJMANB-RI18). وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال مصرف عجمان ستنفذ خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2018، وذلك عبر طرح 419,677,500 سهم بسعر إصدار يبلغ 1 درهم لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى 2.1 مليار درهم.