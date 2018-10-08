إدراج صكوك بـ500 مليون دولار لـ«الدار» في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

قرع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة الدار العقارية أمس جرس الافتتاح ترحيباً بإدراج الصكوك الجديدة للدار للاستثمار، ويعد هذا الإدراج الأول من نوعه لصكوك الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح يبلغ 4.75% لأجل سبع سنوات، وبدأ التداول أمس تحت الرمز ALDARSUKUK2025. ولقد شهد الإصدار طلباً استثنائياً من المستثمرين، الأمر الذي يعكس مكانة الدار للاستثمار القوية باعتبارها الشركة الحاصلة على أعلى تصنيف ائتماني لشركة غير حكومية في المنطقة. وتعد الدار للاستثمار مملوكة بالكامل من قبل شركة الدار العقارية، وهي مدرجة أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحضر كل من راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، حفل قرع الجرس إيذاناً بالإدراج المشترك للصكوك والأول من نوعه في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم إدراج هذه الصكوك بشكل أساسي في بورصة أيرلندا ليتم بدء التداول عليها الآن في كل من «يورونكست دبلن» وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد راشد البلوشي أن هذا الإدراج المشترك الذي يعد الأول من نوعه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثل تأكيداً جديداً على ريادة السوق وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، نظراً للثقة التي يحظى بها السوق، وجاهزيته لإدراج وتداول أدوات الدخل الثابت، واعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة.