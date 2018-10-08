مركز دبي للسلع المتعددة يحصد جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم» من «إف دي آي»

المصدر: دبي - البيان

حصد مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2018» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

ونال المركز هذه الجائزة المرموقة بعد تفوقه على 60 منطقة حرة منافسة من مختلف أنحاء العالم، حيث جرى تصنيف وتقييم المتنافسين بناء على مجموعة شاملة من معايير الأداء والمعايير المرتبطة بالقطاع. كما حصد المركز جائزة «أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام» و«أفضل منطقة حرة في العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام» و«أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام»، بجانب تقدير رسمي للمركز في ستة مجالات وهي: «استراتيجية الصين»، «والاستراتيجيات الذكية»، و«التأثير الاقتصادي»، و«الحد من البيروقراطية»، «وترقية المرافق»، و«الريادة الفكرية».

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعكس الجائزة فعالية استراتيجيتنا طويلة الأجل التي نهدف من خلالها لترسيخ ريادتنا في قطاع المناطق الحرة بينما نواصل تقديم خدمات متميزة للشركات المسجلة لدينا والتي تسهم مجتمعة بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وتلعب دوراً حيوياً في خطة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات».

وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة مجدداً وللمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز لم يسبق لأي منطقة حرة أخرى في العالم أن حققته، ما يعكس السمعة القوية التي يتمتع بها المركز».