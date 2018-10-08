مصرف الهلال يحصد جائزة «التوطين»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل مصرف الهلال على «جائزة الإمارات للتوطين» من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك خلال حفل أقيم أخيراً تقديراً للدور الريادي في التوطين وتطبيق سياسات للموارد البشرية تُمكن المواهب الوطنية، واستلم الجائزة سلطان المحمود رئيس قسم الموارد البشرية في مصرف الهلال.

وقال سلطان المحمود: «إننا في مصرف الهلال نفخر ونتشرف بحصولنا على جائزة الإمارات للتوطين من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تثمن إنجازات الموارد البشرية المتميزة في المصرف، والجهود المستمرة في التزامها الدائم باستراتيجية التوطين».

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «تتوافق خطط الموارد البشرية في مصرف الهلال مع مستهدفات التوطين في الدولة، حيث يتبنى المصرف سياسات للتوظيف تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، ومع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، مما يساهم في بناء الكوادر الوطنية».