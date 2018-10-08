أسواق الأسهم تستقر قبيل انطلاق ماراثون النتائج الفصلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

سيطر الهدوء على تداولات أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لانطلاق ماراثون نتائج الشركات الفصلية الأسبوع الجاري، في وقت بقيت فيه السيولة دون حاجز 250 مليون درهم مع تراجع المؤشرات الرئيسية بنحو طفيف بفعل عمليات بيع محدودة على أسهم قيادية مثل «إعمار» و«أبوظبي الأول» و«دبي للاستثمار» و«اتصالات».

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.06% ليصل إلى 2790.17 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والتأمين، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.34% ليغلق عند 4990.24 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 243.3 مليون درهم، موزعة بواقع 200.3 مليون في دبي، و43 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 232.63 مليون سهم، منها 261.16 مليوناً في دبي، و16.47 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2310 صفقات.

العقار

وفى دبي، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.21%، مع هبوط سهم إعمار العقارية 0.41% وأرابتك 0.53% وداماك 2.44% فيما ارتفع ديار 0.45% ودريك آند سكل 2.93% وإعمار للتطوير 1.56% وإعمار مولز 1.11%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.37% مع هبوط دبي للاستثمار 0.54% وسوق دبي المالي 0.33%، مقابل ارتفاع شعاع كابيتال 1.94%.

على الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع صعود دبي الإسلامي 0.19% والإمارات دبي الوطني 0.21%، فيما زاد قطاع النقل بنسبة 0.2% مع صعود الخليج للملاحة 4.4% واستقرار أرامكس في مقابل هبوط العربية للطيران 0.42%.

البنوك

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.26% بعد انخفاض سهم أبوظبي الأول 0.27% وأبوظبي التجاري 0.37% والاتحاد الوطني 0.2%، فيما هبط قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط بسيولة 9.6 ملايين درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 7.85 ملايين درهم، ثم سهم الدار العقارية بسيولة 5 ملايين درهم. ولم يرتفع في أبوظبي سوى 3 أسهم تصدرها ريم للاستثمار مع صعوده بالحد الأعلى 14.98%، فيما كان سهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات الأكثر تراجعاً بنحو 10%.

الأجانب

مالت تداولات المستثمرين العرب والمواطنين نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 29.84 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 28.5 مليوناً للمواطنين، و1.3 مليون للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 29.84 مليون درهم، منها 24.6 مليوناً للخليجيين، و5.17 ملايين للأجانب.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 1.17 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 1.82 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 1.17 مليون درهم، بينما مالوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 1.82 مليون درهم.

0.33 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.33% إلى 3247.6 نقطة بعد تداول 322.7 ألف سهم بقيمة 941.5 ألف دولار من خلال 40 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات أمس.

سندات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن حملة السندات لهم الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا ما لحق بهم ضرر.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» في اجتماعها الخميس الماضي بالأغلبية على استمرار نشاط الشركة بعد تفاقم خسائرها لتتجاوز نصف رأس مالها، كما تم إعلام المساهمين بالأوضاع الحالية، والخطط المستقبلية والتطورات بشأن التحقيقات مع الإدارة التنفيذية السابقة.

يجتمع مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين الاثنين 29 أكتوبر الجاري لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

حصلت مجموعة «جي إف أتش» المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين على موافقة مشروطة من مصرف البحرين المركزي بخصوص العرض الذي تلقته لبيع محفظتها العقارية بقيمة مليار دولار على دفعات ممتدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

اجتمع مجلس إدارة مصرف السلام - البحرين المدرج ببورصتي دبي والبحرين الخميس الماضي وناقش بعض الأمور الداخلية للشركة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.