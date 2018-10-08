«ضمان»: 2.33 تريليون دولار قيمة ضمانات حماية المستثمرين والمصدرين في 2017

المصدر: الكويت ـ البيان

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن قيمة الضمانات المقدمة عالميا لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدرين حول العالم من 83 مؤسسة من دول العالم، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017، بزيادة كبيرة بلغت 22% مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد مساهمة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، كشفت البيانات عن أنها تمكنت على مدار 44 عاما من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية، وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس 2018 أكثر من 18 مليار دولار.

وذكرت المؤسسة في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات اتحاد بيرن استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2.088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6%، كما بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وحصة 7.7%، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وحصة 2.7% من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.

وتطرق التقرير لنتائج آخر مسح أجراه اتحاد بيرن لآراء أهم الجهات العاملة في صناعة الضمان بشأن توقعاتهم للعام الجاري، والذي أبرز أن 85% من المستجوبين متفائلون بنمو حجم العمليات الجديدة.

وفي السياق ذاته تشير بيانات اتحاد هيئات تأمين ائتمان الصادرات العـربية والإسلامية الوطنية والإقليمية «اتحاد أمان»، إلى أن أعضاءه قدموا 32.6 مليار دولار كضمانات خلال 2016 بزيادة 22.6% مقارنة بالعام 2015.