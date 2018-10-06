المصدر: الكويت - البيان

توقعت شركة الشال للاستشارات أن تُحقق موازنة الكويت فائضاً بحدود ملياري دينار (6.6 مليارات دولار) للسنة المالية 2019/2018.

وذكرت في تقرير حديث أن التوقعات بالفائض رغم أن سعر برميل النفط الكويتي ما زال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو عدم اقتطاع نسبة الـ10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأفاد التقرير معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر، بلغ نحو 76.5 دولاراً مرتفعاً بما قيمته 4.7 دولارات للبرميل، بنسبة تُقدر بـ6.6% عن معدل شهر أغسطس البالغ حوالي 71.8 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنحو 26.5 دولاراً للبرميل، أي بنحو 53% عن السعر الافتراضي الجديد المُقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل.

وبحسب التقرير، يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار.

وتابع: «إذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.5 مليارات دينار عن تلك المُقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار».