سيولة الأسواق المحلية تتخطى ملياري درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تجاوزت السيولة الكلية للأسواق المحلية حاجز الملياري درهم لتصل إلى 2.08 مليار منها 1.02 مليار في دبي و1.06 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 1.56 مليار سهم موزعة بواقع 997.4 مليون سهم في دبي، و565.04 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 18 ألف صفقة.

وتباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية والخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سوق أبوظبي أعلى حاجز 5 آلاف نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات، وهبط سوق دبي بضغط تراجع قياديات العقار والبنوك.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 59 نقطة ليستقر عند 5007 نقاط بالغاً أعلى مستوياته في 4 سنوات بدعم النشاط على أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات، فيما هبط سوق دبي بنحو 1.52% إلى 2791.71 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والنقل.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية شهدت تبايناً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات، مع استمرار ترقب المستثمرين لبدء موسم الإفصاح عن النتائج الربعية للشركات.

وأضاف رشاد لـ«البيان الاقتصادي»، أن سوق أبوظبي استمر في الصعود ليحقق مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام 2014 مع تجاوز القيمة السوقية لأسهمه حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه، بينما شهد سوق دبي عمليات جني أرباح مستحقة أثر مكاسبه السابقة بقيادة أسهم العقار.

أبوظبي

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.36% بدعم صعود أبوظبي الأول 2.52% وأبوظبي التجاري 2.14% والاتحاد الوطني 0.2% وأبوظبي الإسلامي 1.11%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة 0.62% مع ارتفاع دانة غاز 1.74%، في المقابل، هبط قطاع العقار بنسبة 4.29% مع هبوط سهم الدار 6%، فيما خالف سهم إشراق الاتجاه ليرتفع 5.55%، كما صعد رأس الخيمة العقارية 1.17%.

وتصدر سهم دانة غاز النشاط بسيولة 354.3 مليون درهم، ليصل إلى 1.17 درهم، ثم سهم أبوظبي الأول مستقطباً 168 مليون درهم، تلاه سهم واحة الزاوية، بتداولات بقيمة 127 مليون درهم.

وحقق سهم ريم للاستثمار أكبر نسبة صعود بنحو 24% ليصل عند 17.36 درهماً، تلاه سهم بنك الفجيرة الوطني بنحو 14.86% إلى 3.4 دراهم، ثم سهم بنك الاستثمار، بارتفاع قدره 6.38% إلى 2.5 درهم. فيما كان سهم الاتحاد للتأمين أكبر المتراجعين بنحو 19.39%، تلاه سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 9.91% ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 9.42%.

وانفرد المستثمرون الأجانب غير العرب في الشراء بسوق أبوظبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 69.2 مليون درهم، في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 69.2 مليون درهم، موزعة بواقع 360 ألف درهم للعرب، و5 ملايين درهم للخليجيين، و63.5 مليون درهم للمواطنين.

دبي

وتراجع سوق دبي بضغط هبوط أسهم قطاع العقار بنسبة 1.8% مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.4% وأرابتك 2.59% وإعمار مولز 1.64% وإعمار للتطوير 2.29% والاتحاد العقارية 1.61%، فيما ارتفع دريك آند سكل 14.85%.

كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.8% بعد تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.26% ودبي الإسلامي 1.3%، وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.77% مع هبوط دبي للاستثمار 1.6% وسوق دبي المالي 0.4%.

وانخفض قطاع النقل 0.4% بفعل تراجع سهم أرامكس 3.15% والعربية للطيران 0.3%، في المقابل ارتفع الخليج للملاحة 4%.

وهيمن سهم جي إف إتش على التداولات الأسبوعية بسيولة 215.6 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 123 مليونا، ثم سهم دريك آند سكل مستقطباً نحو 94.4 مليونا.

وتصدر سهم دريك آند سكل الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة 14.85% ليغلق عند 0.41 درهم، تلاه سهم الرمز كوربوريشن، بنسبة 13.85% ليغلق عند 1.48 درهم، ثم المصرف الخليجي التجاري، بنسبة 6.67% إلى 0.8 درهم.

بينما سجل سهم الاستشارات المالية الدولية أكبر هبوط بنسبة 9% ليصل إلى 0.27 درهم، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 6.93% ليبلغ مستوى 3.76 دراهم، ثم سهم أملاك للتمويل، بنسبة 3.73% إلى 0.59 درهم.

وكانت وجهة الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع للمستثمرين العرب والأجانب والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 31.3 مليون درهم، موزعة بواقع 6.4 ملايين للعرب، و17.17 مليونا للأجانب، و7.76 ملايين للمواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 31.3 مليون درهم.

السعودية

واصلت الأسهم السعودية الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد «تاسي» بنسبة 1.2%، أو ما يعادل 130.37 نقطة، ليغلق عند 7997.6 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بمقدار 21.8 مليار ريال لتصل إلى 1.897 تريليون ريال.

وارتفع أداء 15 قطاعاً، وتصدر قطاع الطاقة بنسبة 5.9%، ثم الإعلام والمواد الأساسية بنحو 1.8%، فيما تراجع أداء 5 قطاعات، تصدرها إنتاج الأغذية بنسبة 0.9%، تلاه تجزئة السلع بنسبة 0.7%، ثم الخدمات الاستهلاكية بمقدار 0.6%.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 70.3%، لتصل إلى 15.12 مليار ريال، كما زادت كميات التداول بنسبة 50.19%، لتبلغ 607.9 ملايين سهم.

الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع مستويات السيولة، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.53% تعادل 27.2 نقطة إلى 5111.34 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% أو ما يعادل 31 نقطة ليقفل عند 5314.9 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.43% إلى 4741.54 نقطة.

البحرين

هبط المؤشر العام للسوق البحرين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.75 % فاقداً 23.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1324.95 نقطة. وجرى التداول على 70.50 مليون سهم مقابل 37.39 مليون سهم، في حين وصلت السيولة إلى 13.74 مليون دينار مقابل 8.31 ملايين دينار في الأسبوع قبل الماضي.

وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 2.39%، فيما هبط قطاع البنوك بنسبة 2.23%، بفعل هبوط سهم الخليجي التجاري بنحو 5.56%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.22%.

عمُان

ارتفع مؤشر سوق مسقط خلال الأسبوع الماضي هامشياً بنسبة 0.04%، ليصل إلى 4523.82 نقطة، رابحاً 1.96 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت المكاسب بدعم صعود القطاع المالي بنسبة 1.04% والخدمات 0.32%، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة وحيداً بنسبة 0.22%. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 0.12%، إلى 18.062 مليار ريال بخسائر سوقية 19.59 مليون ريال.

وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع 13.27%، إلى 53.58 مليون سهم، مقابل 47.3 مليون سهم في الأسبوع السابق، بينما تراجعت قيمة التداولات 27.93%، لتصل إلى 9.83 ملايين ريال، مقابل 13.63 مليون ريال الأسبوع السابق.

وبلغ صافي مشتريات المحليين خلال الأسبوع 458.41 ألف ريال، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشترياتهم 7.25 ملايين ريال، مقابل مبيعات لأسهم قيمتها 6.79 ملايين ريال.

مشتريات

تركزت مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركات دانة غاز وديار أبوظبي الأول ودي إكس بي واتصالات، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دريك آند سكل والعربية للطيران والاتحاد الوطني ودبي الإسلامي.