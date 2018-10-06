المصدر: القاهرة - البيان

أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، أنه تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بإجراءات طرح نسبة 20% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة، لتصبح حصة الشركة القابضة في رأسمالها بعد الطرح 35.36%، وذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وترأس الوزير أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله لحين صدور قرار التشكيل الجديد من قبل رئيس الجمعية (وزير قطاع الأعمال العام)، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 7 أكتوبر 2018.

وفي سياق آخر، وجه وزير قطاع الأعمال العام المصري بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف جعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات على أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات.