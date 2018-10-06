86.4 مليوناً استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن مالت تعاملاتهم نحو الشراء بصافي استثمار 86.4 مليون درهم.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» اتجه المسثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في الأسواق المحلية خلال الأسبوع بصافي استثمار 92.12 مليون درهم منها 86.37 مليون درهم للأجانب و5.7 ملايين درهم للعرب. في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 92.12 مليون درهم موزعة بواقع 36.4 مليون درهم للخليجيين و55.7 مليون درهم للمواطنين. وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية.

حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 7.7 ملايين درهم فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 106 آلاف درهم. في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 7.7 ملايين درهم ونحو الشراء في دبي بصافي استثمار 106 آلاف درهم.