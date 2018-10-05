6 مليارات مكـاسب أسهم أبوظبي في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم سوق أبوظبي ما يناهز 6 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات واستمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح مستحقة.

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في السوقين خلال الأسبوع بصافي استثمار 92.12 مليون درهم، منها 86.37 مليوناً للأجانب و5.7 ملايين للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 92.12 مليوناً، موزعة بنحو 36.4 مليوناً للخليجيين، و55.7 مليوناً للمواطنين. وتباين أداء المؤسسات والمحافظ.

حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 7.7 ملايين درهم، فيما مالت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 106 آلاف درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 1.19% أو ما يعادل 59.2 نقطة ليغلق عند 5007.12 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 4 سنوات بفضل النشاط على أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 1.2% تعادل 34.05 نقطة ليصل إلى 2791.71 نقطة مع انخفاض أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والنقل.